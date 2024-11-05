Müzik Grubu Gitaristi Can Tunaboylu'nun Dava Süreci: Sabıkasızlık Sebebiyle Hüküm Geri Bırakıldı

YÜZYÜZEYKEN Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Tunaboylu'nun sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Can Tunaboylu ve Aybike Çelik katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Can Tunaboylu savunmasında, "Kendisini kesinlikle kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Olaydan sonra ilişkimiz 2 hafta boyunca devam etti. Sosyal medyada beni linç ettikten sonra hala daha paylaşımlarına devam etmektedir. Hiçbirine cevap vermedim. Türk adaletine güveniyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

'İNDİRİM UYGULANMADI'

Hakim, sanık Can Tunaboylu'nun, 'hakaret' suçundan beraatine karar verirken 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.