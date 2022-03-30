Müzakere için İstanbul'a gelen Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile bir araya geldi: Minnettarız
- Güncelleme:
Önceki gün İstanbul'a gelen Rus ve Ukrayna heyetleri, dün Dolmabahçe'de müzakere masasına oturdu. Toplantı sonrasında Ukrayna lideri Zelenski'nin danışmanı Podolyak, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. SİHA'lara övgüler dizen Podolyak, "Süper silahların yazarı ve babası Haluk Bayraktar'a hep minnettar olacağım" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden bir ay geçti. Taraflar müzakere görüşmeleri yapmak ve ortak bir yol bulmak için önceki gece Türkiye'ye geldi. Dün Dolmabahçe'de müzakere masasına oturan Rusya ve Ukrayna heyetleri, bazı noktalarda anlaştıklarını ama müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul'da gerçekleşen toplantı sonrası Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Podolyak, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile İstanbul Boğazı manzaralı özçekimini, "Rusya Federasyonu'nun araçları güzel topraklarımızda muhteşem bir şekilde yanmaya devam ediyor. Bayraktarlar fark edilmeden, korku verici ve yok edici şekilde tüm görevleri tamamladığı sürece yanmaya da devam edecekler. Süper silahların yazarı ve babası Haluk Bayraktar'a hep minnettar olacağım. Zaferimiz için" ifadeleriyle yayınladı.
Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'lar Rusya'ya karşı yapılan savunmada çok etkili olmuş; bu sebeple de ülkede bir popüler kültür sembolü haline gelmişti. Bazı Ukraynalılar evcil hayvanlarına 'Bayraktar' ismini koyarken, SİHA'larla ilgili popüler bir şarkı da yapıldı.