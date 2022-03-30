Müzakere için İstanbul'a gelen Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile bir araya geldi: Minnettarız

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden bir ay geçti. Taraflar müzakere görüşmeleri yapmak ve ortak bir yol bulmak için önceki gece Türkiye'ye geldi. Dün Dolmabahçe'de müzakere masasına oturan Rusya ve Ukrayna heyetleri, bazı noktalarda anlaştıklarını ama müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.

UKRAYNALI DANIŞMAN, BAYRAKTAR İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul'da gerçekleşen toplantı sonrası Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"SÜPER SİLAHLARIN BABASINA MİNNETTAR OLACAĞIM"

Podolyak, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile İstanbul Boğazı manzaralı özçekimini, "Rusya Federasyonu'nun araçları güzel topraklarımızda muhteşem bir şekilde yanmaya devam ediyor. Bayraktarlar fark edilmeden, korku verici ve yok edici şekilde tüm görevleri tamamladığı sürece yanmaya da devam edecekler. Süper silahların yazarı ve babası Haluk Bayraktar'a hep minnettar olacağım. Zaferimiz için" ifadeleriyle yayınladı.

SİHA'LARA ŞARKILAR YAZDILAR

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'lar Rusya'ya karşı yapılan savunmada çok etkili olmuş; bu sebeple de ülkede bir popüler kültür sembolü haline gelmişti. Bazı Ukraynalılar evcil hayvanlarına 'Bayraktar' ismini koyarken, SİHA'larla ilgili popüler bir şarkı da yapıldı.