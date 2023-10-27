Muud, Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar Listesi Oluşturdu

Türk Telekom'un müzik platformu Muud, kullanıcılarının müzik zevklerine göre listeler oluşturmaya devam ediyor. Muud, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl coşkusunu kutlayan özel bir şarkılar listesi hazırladı. Listede Türkiye'nin en sevilen sanatçıları tarafından seslendirilen marşlar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserler yer alıyor.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud, kullanıcılarının müzik zevklerine göre listeler oluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl coşkusunu kutlayan Muud, kullanıcıları için "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar" listesini oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Şarkılar" listesinde Türkiye'nin en sevilen sanatçıları tarafından seslendirilen marşlarımız yer alıyor.

Listede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği eserler yer alıyor.