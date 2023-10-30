Mustafa Sandal, Cumhuriyet'in 100. yılında Amasya'da konser verdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Cumhuriyet'in 100. yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde konser verdi.

Üstüne giydiği ay-yıldızlı tişörtle çıktığı sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal, binlerce izleyiciye coşku dolu bir gece yaşattı.

"Emanet 100 yıl değil, mezara kadar bizimle"

Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusunu ve gururunu yaşadığını belirten Sandal, "Mustafa Kemal Atatürk tam 100 yıl önce bizlere bu emaneti bıraktı. Biz 100 boyunca emaneti buraya kadar getirdik. Ama o emanet sadece 100 yıl değil, pazara kadar değil mezara kadar bizimle olacak" diye konuştu.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, hediyeler verdiği ünlü şarkıcıya teşekkür ederek Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. - AMASYA