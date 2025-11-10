Mustafa Kemal Atatürk, 87. Ölüm Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) törenle anıldı.

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Rektör Yardımcısı Kurnaz, törende yaptığı konuşmada, 10 Kasım'ın, Atatürk'ün fikirlerini, ilkelerini ve hedeflerini yeniden düşünme, onun mücadelesini, kararlılığını ve millete kazandırdıklarını bir kez daha hatırlama günü olduğunu belirtti.

Kurnaz, "Bilimin ışığında ilerlemeye, üretmeye ve topluma değer katmaya devam ediyoruz. Her bir öğrencimizle, her bir araştırmamızda, her bir projemizde, Atatürk'ün gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma idealine bir adım daha yaklaşmayı, özgür düşünen, üreten ve sorgulayan gençler yetiştirerek bu mirası geleceğe taşımayı en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz." dedi.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, rektör danışmanları, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından program sona erdi.