BBP Genel Başkanı Destici Üsküp'te gençlerle buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince düzenlenen "Gençlerle Söyleşi" programına katıldı.

Destici, dernek binasındaki programda yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya'daki vatandaşların, toplumun asli unsuru olduğunu belirterek, "Burada Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar var siz asli unsursunuz. Dolayısıyla burada bir azınlık değilsiniz. Bizdeki Kürtlerin durumu gibi. Kürtler bir azınlık değil bizde. Türk milletinin asli unsurlarından." dedi.

Geçmişte de gelecekte de güçlü olunmadığı sürece haklı olmanın bir anlamının bulunmadığını vurgulayan Destici, "Son yıllarda Türkiye'nin hamleleri çok iyi, çok şükür. İnşallah bunları nihayete erdireceğiz. Daha nihayete erdirilememiş projeleri var." ifadesini kullandı.

Destici, Meclis'te Türk dünyasının birliğine yönelik teklif önerilerinde bulunduklarını aktararak, "Dedik ki Türk soylu olan kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak isterse kabul edilsin. Özellikle devleti olmayanlar. İkincisi, okumak isteyen her öğrenci gelip okuyabilmeli ve bunlar da tüm imkanlardan faydalanmalı. Yine bizim teklifimiz mutlaka bir Dış Türkler Bakanlığının kurulması." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Destici, gençlerin sorularını yanıtladı.