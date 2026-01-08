BBP Lideri Destici: Suriye'de Sdg İsmini Kullanan Pkk, ABD'nin Desteği ve İsrail'in Kontrolünde Saldırılarına Devam Ediyor

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'de SDG ismini kullanan PKK, ABD'nin desteği ve İsrail'in kontrolünde saldırılarına devam ediyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'deki güvenlik durumu ve terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunurken DEM Parti'ye de tepki gösterdi. Destici'nin açıklaması şu şekilde:

"İşaretlerini aylar öncesinden gördüğümüz, aylar öncesinden uyardığımız problemlerle tek tek yüzleşiyoruz. Suriye'de SDG ismini kullanan PKK, ABD'nin desteği ve İsrail'in kontrolünde saldırılarına devam ediyor. Yaptıkları anlaşma ve taahhütlerine rağmen, Suriye'ye entegre olmadığı gibi, Suriye'nin bütünlüğünü tüm bölgenin istikrarını tehdit eden bir 'paralel yapı' ve 'terör devleti' olma yolunda çabalamaya devam ediyor.

" Türkiye'nin bütün tedbirleri alması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz"

PKK uzantısı DEM'in, TBMM'de ve Diyarbakır'da, Suriye'deki çatışmaları ve kurdurulmak istenen terör devletini destekleme yönündeki provokasyonları, aylar öncesinde ortaya koyduğumuz tabloyu tamamlayan ve doğrulayan en önemli parçalardır. Sayın Dışişleri Bakanımızın, endişelerimizi ve yapılması gerekenler konusundaki uyarılarımızı doğrulayan açıklamalarını destekliyor; terörün siyasetteki uzantıları dahil olmak üzere tüm unsurlarıyla mücadele edilmesi dışında başka bir yol olmadığını; Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesi dahil olmak üzere, Türkiye'nin bütün tedbirleri alması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."