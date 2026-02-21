Haberler

Mustafa Destici'den Tuncer Bakırhan'a: Türkiye Cumhuriyeti Tarihin Hiç Bir Döneminde Kürtlere Parmak Sallamamıştır

Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Ankara'nın Kürtlere parmak salladığı yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi. Destici, Türkiye'nin tarih boyunca Kürtlere sahip çıktığını vurgulayarak, PKK'nın siyasi uzantısına ağır eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) -Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin" sözlerine ilişkin, "Ankara yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin hiç bir döneminde Kürtlere parmak sallamamıştır. Bilakis, Irak ve Suriye Baas rejimleri dönemi başta olmak üzere ne zaman bir saldırıya maruz kalmışlarsa Türkiye hep kucak açmış ve kol kanat gererek sahip çıkmıştır"dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin" sözlerine tepki gösterdi. Destici, şunları kaydetti:

"PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in eş başkanı 'Ankara Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin' demiş. Ankara yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin hiç bir döneminde Kürtler'e parmak sallamamıştır. Bilakis, Irak ve Suriye Baas rejimleri dönemi başta olmak üzere ne zaman bir saldırıya maruz kalmışlarsa Türkiye hep kucak açmış ve kol kanat gererek sahip çıkmıştır. Ama elbette ki, nush ile uslanmayanlara da gerekli dersi vermiştir. Bırakın parmak sallamayı sizin gibi hainlerin bile meclis'de varlığına tahammül etmektedir. Ama artık yolun sonu gelmiştir. ya tüm unsurlarınızla ve uzantılarınızla silahları bırakacak ve kendinizi feshedeceksiniz ya da o vakit neyin sallandığını göreceksiniz. Özellikle belirtmek isterim ki; Ey hainler, Kürtler bizim kardeşimizdir. Kardeşlerimizle aramızdan çekilin."

Kaynak: ANKA
