Mustafa Destici: "Çocuklarımızın Dijital Esaretten Gerçek Hayatla Buluşmasını Temin Etmeliyiz"

(KOCAELİ) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, akran zorbalığı ve dijital bağımlılığa işaret ederek, "Bunlara karşı biz ahlakı, eğitimi, kültürel faaliyetleri ve sporu öne koymalıyız. Çocuklarımızı buralara yönlendirmeliyiz. Onun için anayasal değişiklik ise anayasal değişiklik, yasal değişiklik ise yasal değişiklik; bunların bir an önce beklemeden, ivedilikle yapılması ve çocuklarımızın bu dijital esaretten gerçek hayatla buluşmasını temin etmeliyiz" ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli İl Kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı okul saldırılarına değinen Destici, "Başta kahraman öğretmenimiz Ayla Kara'nın eşi, çocukları, ailesi olmak üzere tüm şehit çocuklarımızın ailelerinin en önemli arzuları, çocuklarının isminin, kahraman öğretmenimizin isminin bir okula verilerek yaşaması. Bu çok haklı bir talep ve benden istediler ki bu taleplerini Sayın Cumhurbaşkanımıza da ileteyim. 23 Nisan resepsiyonu olduğu gün Sayın Cumhurbaşkanımıza ailelerin bu taleplerini ilettim. İnşallah en kısa zamanda başta Ayla öğretmenimiz ve 8 şehit çocuğumuzun ismi, Türkiye var oldukça, her bir okulda yaşayacaktır, yaşatacağız" dedi.

Dijital dünyadaki tehlikelere işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef dijitalleşme, sosyal medya, internet siteleri, bunların pek çoğunun çocuklarımızı bizden aldığını, çaldığını, başka yerlere götürdüğünü, çocuklarımızı aileden, ahlaktan, inançtan kopardığını ve yine çocuklarımızın az da olsa belli bir kısmını saldırganlaştırdığını, suça sürüklediğini çok net bir şekilde gördük. Çok acı tecrübe ettik. Yani akran zorbalığı, dijital bağımlılık; bunlara karşı biz ahlakı, eğitimi, kültürel faaliyetleri ve sporu öne koymalıyız. Çocuklarımızı buralara yönlendirmeliyiz. Onun için anayasal değişiklik ise anayasal değişiklik, yasal değişiklik ise yasal değişiklik; bunların bir an önce, beklemeden, ivedilikle yapılması ve çocuklarımızın bu dijital esaretten gerçek hayatla buluşmasını temin etmeliyiz. Büyük Birlik Partisi olarak ısrarla, 'sonu ölümle biten bu tür cinayetlerde yaş sınırı 15-18 değil, 15 olmalı ve 15 yaşın üstündekiler büyükler gibi ceza almalıdır' dedik. Evet, büyükler de bu tür saldırılarda ya da kadına karşı işlenen cinayetlerde ya da terör suçlarında mutlaka ama mutlaka tahliyesiz müebbet cezasıyla çarptırılmalı."

"Terörle, teröristle müzakere olmaz"

Destici, "Terörsüz Türkiye" konusunda da şunları söyledi:

"Hepimiz terörsüz Türkiye'den yanayız. Hepimiz Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni, Çerkez, Laz; hepimiz birlikten yanayız, beraberlikten yanayız. Ama sorunun adını doğru koymak lazım. Sorunun adını doğru koymazsanız yolunuz eğri olur. Eğri yoldan da doğru hedefe varamazsınız. Ortada bir sorun varsa bu sorunun adı terör sorunudur. Biz diyoruz ki 'Terörle, teröristle müzakere olmaz; mücadele edilir, kökü kazınır, kafası ezilir ve yok edilir' diyoruz."

Polislerin mesai saatlerine de değinen Destici, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarımızın 12-24 olan çalışma saatlerini 12-36 sistemine taşıyacak ve 2027'den itibaren fazla mesai ücreti ödenmesini sağlayacak düzenleme için Maliye Bakanlığı'yla mutabakata varıldığını açıkladı. Bundan mutluluk ve sevinç duyduk. Çünkü şu ana kadar polislerimiz hiç uyumadan 24 saat de çalışsalar 1 lira ek mesai ücreti almıyorlardı. İnşallah bu düzenlenecek. Çalışma saatleri de düzenlenecek" dedi.

Destici, "Maalesef CHP zihniyeti belli noktalarda değiştiğine dair millete, milletin değerlerine, inancına, milliyetçiliğe, Türk örf ve adetlerine saygılı olmaya çalışsa da maalesef içindeki o karşıtlık bazen dışa vuruyor. Gaziantep'te 23 Nisan töreninde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve beraberindeki grup çocuk mehteran takımına sırtını dönüyor. Bir de çocuk mehteran... Çocuğa sırt dönülür mü Allah aşkına? Hata yapan çocuğa bile sırt dönülmez. Sen hangisinden rahatsız oldun ey CHP İl Başkanı?" şeklinde konuştu.

Destici daha sonra sahneye çıkan şarkıcı İsmail Türüt ile birlikte "Çırpınırdın Karadeniz" türküsünü seslendirdi. Türüt, milliyetçilerin tek çatı altında siyaset yapmasını önerdi.

Kaynak: ANKA