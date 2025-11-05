Haberler

BBP Lideri Destici: Terör Örgütüyle Bağlantılı Partinin Kapatılmaması Uğursuzdur

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AİHM'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını eleştirerek, terörle bağlantılı bir partinin hala kapatılmamasını utanç verici bulduğunu ifade etti. Destici, partisinin tutumunun devletin varlığı ve milletin birliği yönünde olduğunu vurgulayarak, hukukun üstünlüğünü savunduklarını belirtti.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Aihm'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "Ortada bir fikir suçu ya da fikir suçlusu yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya milletin kaynaklarından, her yıl milyarlarca lira ödenmesidir" dedi.

Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, AİHM'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik 8 Temmuz'da açıkladığı hükme Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmesi ve böylece kararın kesinleşmiş olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, şöyle konuştu:

"Ortada bir fikir suçu ya da fikir suçlusu yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya milletin kaynaklarından her yıl milyarlarca lira ödenmesidir. Esas utanılması gereken budur.

Büyük Birlik Partisi olarak terör ve terörle mücadele konusunda aynı yerde duruyoruz. Devletimizin varlığının yanında duruyoruz. Milletimizin birliğinin yanında duruyoruz. Hukukun üstünlüğünün yanında duruyoruz. İnsafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların cefakar ailelerinin yanında duruyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızın, güzel Türkçemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyle Türkmeniyle, Alevisi Sünnisiyle Türk milletinin yanında duruyoruz ve sonuna kadar da burada durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
