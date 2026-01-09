BBP Genel Başkanı Destici, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Destici, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını tercih eden Destici, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Destici, Anadolu Ajansı'nın yalnızca Türkiye'de değil, bütün kıtalarda özveriyle çalıştığını belirterek, yarışmada yer alan fotoğraf karelerinin çekiminde emeği geçenleri tebrik etti.

Birbirinden değerli 6 kategorideki fotoğrafları oyladığını söyleyen Destici, "Burada özellikle Filistin, Gazze, kanayan yaramız ve terörist İsrail'in oradaki soykırımı ortada. Yüz binden fazla insan hayatını kaybetti. 2 milyon kişi bütün bu zorluğa rağmen vatanında yaşamaya devam ediyor. Bu takdir edilecek bir durum ve bu fotoğraf karesine yansımış. Bu kareyi bu sebeple seçtim." diye konuştu.

Destici, Türkiye savunma sanayisinde son yıllarda çok büyük atılımlar gerçekleştiğini vurgulayarak, "Haber" kategorisindeki "Nöbet" fotoğrafına bu alandaki faaliyetleri resmettiği için oy verdiğini kaydetti.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.