Haberler

Erzurum Valiliğinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için "veda" klibi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi olarak görevine veda eden Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak yeni görevine başladı. Valilik dönemine ait anılar ve veda klibi sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi için valiliğin sosyal medya hesaplarından veda klibi yayınlandı.

Çiftçi'nin valilik görevi sırasında her kesimden insanla birebir temas kurduğu görüntülerden, Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde bir klip hazırlandı.

Klip valiliğin sosyal medya hesaplarından şu notla paylaşıldı:

"Şehrimize gönülden dokunan, her adımında milletimizin huzurunu ve güvenini önceleyen Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, artık İçişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet edecektir. Görev süresi boyunca sergilediği samimiyet, dirayet ve insan odaklı yönetim anlayışıyla gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Ardında iz bırakan hizmetler, hayırla yad edilecek hatıralar bırakmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde üstün başarılar diliyor, aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler

İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı

Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler

İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi nüfusuyla 5 şehri geride bıraktı

Mahalle değil sanki metropol! Nüfusuyla 5 ili geride bıraktı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

O bölgeler dikkat! Çok şiddetli geliyor