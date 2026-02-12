Erzurum Valiliğinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi için "veda" klibi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi için valiliğin sosyal medya hesaplarından veda klibi yayınlandı.

Çiftçi'nin valilik görevi sırasında her kesimden insanla birebir temas kurduğu görüntülerden, Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde bir klip hazırlandı.

Klip valiliğin sosyal medya hesaplarından şu notla paylaşıldı:

"Şehrimize gönülden dokunan, her adımında milletimizin huzurunu ve güvenini önceleyen Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, artık İçişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet edecektir. Görev süresi boyunca sergilediği samimiyet, dirayet ve insan odaklı yönetim anlayışıyla gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Ardında iz bırakan hizmetler, hayırla yad edilecek hatıralar bırakmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde üstün başarılar diliyor, aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."