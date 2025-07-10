Mustafa Çakmak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı

Mustafa Çakmak, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı
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HSK kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AA Edirne Bölge Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Çakmak, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, AA'nın Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da önemli habercilik faaliyetleri yürüttüğünü belirten Çakmak, tüm AA çalışanlarına başarı diledi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başsavcı Çakmak'a yeni görev yerinde başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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