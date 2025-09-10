Haberler

Mustafa Alkayış: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Değerlendirildi

Adıyaman STK Platformu'nun Eylül ayı toplantısında konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, terörle mücadelede gelinen noktayı ve sivil toplumun katkılarını anlattı.

Adıyaman STK Platformu'nun Eylül ayı toplantısına katılan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi.

Alkayış, Terörle mücadelede gelinen nokta, sivil toplumun katkıları ve milletin güvenliği için atılan adımları anlattı.

Alkayış, konuşmasında şunları kaydetti:

"Terörün gölgesinin kalktığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin enerjisini sadece bilim, sanat ve üretim için harcadığı bir Türkiye artık uzak bir hayal değildir."

Toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kaplan da katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
