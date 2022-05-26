Mustafa Adıgüzel: Süleyman Soylu Bu Yazıyı Gönderip, Bir Yandan da Ordu Valisi'ne 'Siz Devam Edin' Diyorsa Eli Başka, Ağzı Başka Konuşuyor Demektir - Haberler

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soru önergesine verdiği yanıtta "uygun görülmediğini" bildirmesine rağmen Ordu'daki Melet Nehri'nden çakıl çıkarıldığını söyledi. Adıgüzel, "Eğer Süleyman Soylu bu yazıyı imzalayıp gönderip, bir yandan da Ordu Valisi'ne 'Bırakın, siz devam edin, çakıl çıkarın' diye söylüyorsa bu şu demektir: Süleyman Soylu'nun eli başka, ağzı başka konuşuyor demektir" dedi.

Mustafa Adıgüzel, Ordu'daki Melet Nehri'nde bugün yaptığı açıklamada, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde Melet Nehri'nin yatağından çakıl çıkarması için izin verilip verilmediğini sorduğunu, Soylu'nun da "Dere yatağından çakıl çıkarılmasının uygun görülmediğini" yanıtı verdiğini söyledi. Adıgüzel, Ordu Valisi Tuncay Sonel de bu karardan haberdar olduğu halde Melet Nehri'nden çakıl çıkarma işlemine devam edildiğini söyledi. Nehir yatağından çakıl çıkan iş makinelerini gösteren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Yazı 21 Mart tarihinde, aradan tam iki ay geçmiş. Çakıl hırsızları, Melet dere yatağından çakıl çıkarmaya devam ediyor. Eğer Süleyman Soylu, bu yazıyı imzalayıp gönderip, bir yandan da Ordu Valisi'ne 'Bırakın, siz devam edin, çakıl çıkarın' diye söylüyorsa bu şu demektir: Süleyman Soylu'nun eli başka, ağzı başka konuşuyor demektir. Süleyman Soylu suç işliyor demektir ve Ordu Valisi de suça ortak demektir. Eğer böyle değil de Süleyman Soylu'dan habersiz, Ordu Valisi bu yazıya rağmen buradan çakıl çıkarılmasına göz yumuyor ve yol açıyor ise o zaman bu organizasyonun başında Ordu Valisi vardır. Ordu Valisi ve Ordu'daki bürokratlar 'Biz burada bunu yaparız ve kaçar kurtuluruz' diyorlarsa yanılıyorlar. 'Bizi Erdoğan kurtarır' diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

"'ERDOĞAN VE ŞÜREKASI BİZİ KURTARIR' DİYORSANIZ YANILIRSINIZ"

Suça bulaşmış bürokratlar, Erdoğan birkaç yüz kişiyle yurt dışına kaçma planları yapıyor. Sen bu birkaç yüz kişi içinde yoksun kardeşim. Erdoğan'ın kaçacağı uçağın kapıları size kapalı kardeşim. Siz bu memlekette kalacaksınız, işlediğiniz suçların hesabını bağımsız Türk mahkemelerinde vereceksiniz. O yüzden bunun bilinciyle hareket edin. Sarı bürokratlar, Ordu Valiliği ve valiliğin altındaki, bu yasadışılığa, bu hırsızlığa göz yumanlara sesleniyorum. Sizi takip etmeye, ensenizde durmaya devam edeceğim. Kim Ordu coğrafyasında doğaya ve insana karşı suç işliyorsa bunun hesabını er ya da geç verecek. İçişleri Bakanlığı yazısına rağmen altındaki bürokrat, Ordu Valisi, hala daha bu suça göz yumuyorsa bizzat bu işin içindedir. Ordu Valisi ve bürokratlar bugün varlar yarın yoklar. Bizler ve Ordu halkı burada baş başa kalacağız. Siz eğer burada 'yaparız da yanımıza kar kalır, buradan kaçarız' zannediyorsanız, 'Erdoğan ve şürekası bizi kurtarır' diyorsanız yanılırsınız."