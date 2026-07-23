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CHP'den Bahçeli'ye 'etik' tepkisi: İYİ Parti kurulurken neden söylemediniz?

CHP'den Bahçeli'ye 'etik' tepkisi: İYİ Parti kurulurken neden söylemediniz?
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımı paylaşımı önerisine sert tepki gösterdi. Sarı, Bahçeli'ye 'Aynı etik yaklaşımı İYİ Parti'nin kuruluşunda neden göstermediniz?' diye sordu.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılmasının etik olacağına ilişkin açıklamasına, "Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin içinden yeni bir parti çıkıyor. 2026 yılında Hazine'den CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" şeklinde açıklama yapmıştı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı Hazine yardımına ilişkin 'etik' uyarısında bulunmuş.

Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı 'etik' yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?"

Kaynak: ANKA
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