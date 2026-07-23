MUSKİ Marmaris'te 'Katılımcı Bütçe Toplantısı' gerçekleştirdi

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 2027 yılı yatırım programı hazırlıkları kapsamında Marmaris ilçesinde "Katılımcı Bütçe Toplantısı" düzenledi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, Marmaris'in öncelikli altyapı ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve gelecekte planlanan projeler ele alınırken, 2027 yılı bütçesine yön verecek görüş ve talepler kayıt altına alındı.

MUSKİ'nin, Muğla genelinde ve Marmaris'te geçen dönemler ve gelecekti bütçesi hakkında bilgi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin altyapı sorunlarını çözmek için yatırımlara öncelik verdiklerini belirtti.

Halk sağlığı ve çevrenin korunması adına yatırımları hayata geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Aras, "Gerekirse borç, siyasi ve idari risk alacağız ve bu yatırımları yapacağız. Bizim için en önemli paydaşlar ilçe belediyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızdır. Onların yönlendirmesi ve talepleriyle yatırımlarımızı önceliklendireceğiz. Yaptığımız bütçeleri, ihaleleri ve faaliyetleri kamuoyuna açıklayarak şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sergiliyoruz. Kentte iletişimin sürekli olması ve halkla ortak hareket etmek en büyük sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.???????