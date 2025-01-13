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Müsavat Dervişoğlu'ndan Rauf Denktaş'a Anma Mesajı

Müsavat Dervişoğlu'ndan Rauf Denktaş'a Anma Mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında saygı ve rahmetle andı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bütün ömrünü Kıbrıs Türklüğünün egemenlik mücadelesine adayan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, büyük dava adamı, Türklük ve Türkiye sevdalısı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavar Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yıl dönümünde andı. Dervişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Bütün ömrünü Kıbrıs Türklüğünün egemenlik mücadelesine adayan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, büyük dava adamı, Türklük ve Türkiye sevdalısı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Türk Dünyası'na gurur vesilesi olan hatırası gibi emaneti olan KKTC de sonsuza kadar yaşayacaktır… Ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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