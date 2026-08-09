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Dervişoğlu'ndan çerçeve yasa tepkisi: 'Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?'

Dervişoğlu'ndan çerçeve yasa tepkisi: 'Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yarın görüşülecek Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, Sevr Antlaşması'nın yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirilmek istendiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Dervişoğlu, 'Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yarın görüşülmesi planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, Sevr Antlaşması'nın yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirilmek istendiğini savunarak, "Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?" dedi.

TBMM, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 1 Temmuz'dan itibaren çalışmalarının sürdürülmesi kararı alınan yasama yılının sonuna geldi. Genel Kurul'da yarın, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifin kanunlaşmasının ardından Meclis'in tatile girmesi bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teklifin görüşme takvimine tepki gösterdi. Teklifin, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirilmek istendiğini öne süren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meclisi mutat mesaisi dışında zoraki çalıştırarak, malum yasayı Sevr'in yıl dönümü olan 10 Ağustos'a yetiştirme ısrarınızın kaynağı nedir?

Kime mesaj veriyorsunuz? Siz bu milleti ölüm uykusuna yattı mı zannediyorsunuz?"

Kaynak: ANKA
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