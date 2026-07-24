Haberler

Müsavat Dervişoğlu, Gümülcine’de Batı Trakya Türklerinin temsilcileriyle görüştü

Müsavat Dervişoğlu, Gümülcine’de Batı Trakya Türklerinin temsilcileriyle görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(GÜMÜLCİNE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yunanistan’ın Gümülcine kentinde Batı Trakya Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

(GÜMÜLCİNE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Batı Trakya Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu; Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet'le görüştü.

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu o liderden
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı

Peynir fabrikasının kurnazlığına bakın! Rekor para cezası kesildi
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim

Anlaşılmasın diye yıllarca aynı oyunu oynamış
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme