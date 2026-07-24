Müsavat Dervişoğlu, Gümülcine’de Batı Trakya Türklerinin temsilcileriyle görüştü

(GÜMÜLCİNE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Batı Trakya Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu; Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet'le görüştü.

Kaynak: ANKA