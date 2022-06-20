Musa Anter Davasının Duruşması, Zaman Aşımına 5 Gün Kala Yapılacak Gazeteci ve yazar Musa Anter’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayacak olan dava, 15 Eylül’e ertelendi. Gazeteci ve yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayacak olan dava, 15 Eylül'e ertelendi. Musa Anter'in 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davanın duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmada, sanık Cemil Işık'ın Almanya'da öldürülmesine ilişkin polis amirliğinden gerekli bilginin temini için Adalet Bakanlığı'na yazılan yazıya yine cevap vermediği belirtildi. Mahkeme heyeti, 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayacak olan davanın bir sonraki duruşmasının 15 Eylül'de yapılmasına karar verdi. FOTOĞRAF: ARŞİV Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam — Haberler (@Haberler) June 20, 2022 ANKA / Güncel Musa Anter Ankara Eylül Güncel Haberler

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