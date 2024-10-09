Musa Adıyaman Sakarya Baro Başkanı Olarak Mazbatasını Aldı

Sakarya Baro Başkanı seçilen Musa Adıyaman ile yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldılar.

???????Barodan yapılan açıklamada, 5-6 Ekim'de yapılan Sakarya Barosu 56. Olağan Genel Kurulu'nda başkan seçilen Adıyaman, yeni yönetim, kurul üyeleri ve delegeleri, Sakarya Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatalarını teslim aldı.

Törende konuşan Adıyaman, kendilerini yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarına ve misafirlerine teşekkür etti.

Meslekte 22. yılını yaşadığını anlatan Adıyaman, "Başkanlık seçimi açıklandıktan sonra baroya ilk girdiğimde, bu baronun 19 yıldır kurullarında görev yapan, hiç elini çekmemiş meslektaşınız olarak kendi evime geliyormuş hissini yaşadım. Bu beni çok duygulandırdı ve oldukça mutlu etti. İnşallah yeni seçilen tüm meslektaşlarımızla şehrimiz, meslektaşlarımız, mesleğin savunulması ve hukukun üstünlüğü için çok önemli ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Adapazarı 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sakarya Adliyesi 4. İş Mahkemesi Hakimi Gülşen Yücel Peköz, Sakarya Barosu'nun önceki dönem başkanları Nihat Nalbantoğlu, Ülker Önder Döker, Ali Rıza Acartürk, Abdurrahim Burak, Zafer Kazan, İlknur Ebiz Yıldız ve çok sayıda avukat katıldı.???????