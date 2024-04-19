Muş Valisi Avni Çakır Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde yapılan koordinasyon toplantısında konuşan Çakır, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi, kamu kurumları arasında koordinasyon, işbirliği, yardımlaşmanın artırılması, kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılması ve yatırımların daha hızlı gerçekleştirilmesinde koordinasyon toplantıların önem sağladığını söyledi.

Muş'ta 2024 yılında birinci dönem için toplam 172 projenin planlandığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Bu projelerimizden, tamamlanan proje sayısı 6, devam eden proje sayısı 99, ihale aşamasındaki proje sayısı 3 ve başlanmayan proje sayısı ise 64 adettir. Yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 15 milyar 646 milyon 489 bin 192 liradır. Yıllara sari olan projelerin önceki yıllar harcaması 3 milyar 478 milyon 621 bin 198 lira, yatırım projelerinin 2024 yılı ödeneği ise 1 milyar 168 milyon 924 bin 012 liradır. Genel toplamda yatırımlarımız için 2024 yılının birinci döneminde 256 milyon 223 bin 120 lira harcama yapılarak, yüzde 22 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 30 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

Kış sezonun geride kaldığını ve iş sezonunun başladığını hatırlatan Çakır, şunları kaydetti:

"İlimizde devam eden ve başlayacak projelerin son hazırlıklarını gözden geçirdik. Sahadaki işlerimizin hızlı bir şekilde yol alması için gereken şartları oluşturmak lazım. Bu süreçte bütün kamu kurumlarının bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uyum içerisinde tüm yatırımların bir an önce vatandaşın hizmetine sunması noktasında üstün bir görev anlayışıyla çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Toplantıda alınan kararların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı vesile olmasını diliyorum."

İlgili kurumların sunum yaptığı toplantıya Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, kurum amirleri katıldı.