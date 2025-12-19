Hasköy Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

Muş'un Hasköy ilçesinde inşaatı tamamlanan 52 yataklı Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Muş Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Ayşe Rumeysa Doğruyol, basın mensuplarına, yeni hastane binasının modern teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Hastanenin bölgenin sağlık altyapısına önemli bir güç katacağını belirten Doğruyol, şunları kaydetti:

"Bugün Hasköy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında hizmete başlamış durumdayız. Hastane 52 yatak kapasiteli ve 2 ameliyathane, 6 yoğun bakım yatağı ile 5 diyaliz ünitesi bulunuyor. Vatana, millete hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 8 poliklinikle hizmet verilecek. Bu güçlü altyapıyla Hasköy'de sağlık hizmetlerinin daha nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor."

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney ve Belediye Başkanı Cemal Orbay, hastaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.