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Muş Belediyesi, YKS ve LGS Deneme Sınavlarında Başarılı Olan Öğrencilere Ödül Verdi

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Muş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavlarında ilk 10'a giren 20 öğrenciyi ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından YKS ve LGS sınavı öncesi öğrencilere yönelik düzenlenen deneme sınavlarında derece elde eden öğrenciler belirlendi.

Öğrenciler için Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, eğitimi önemsediklerini söyledi.

Başkan Asya, "YKS ve LGS sınavları öncesi, öğrenciler için deneme sınavı hazırladık. Bu sınav ile sizleri hedefinize bir adım daha yaklaştırmak istedik. Her zaman öğrenci kardeşlerimize yönelik, eğitim öğretime yönelik destek noktasında elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Bugünden sonrada Allah nasip ederse desteklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Asya, daha sonra başarılı öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, Memur-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, veliler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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