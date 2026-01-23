Muş'ta yapay zeka destekli MR cihazı hizmete alındı

Muş'ta yapay zeka destekli Manyetik Rezonans (MR) cihazı hizmete alındı.

Hastaneyi ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, cihaz hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ve başhekim Yalçın Güzelel'nden bilgi aldı.

Çakır, basın mensuplarına, Muş Devlet Hastanesi'nde ikinci MR cihazını hizmete aldıklarını söyledi.

MR cihazının yapay zeka destekli olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Türkiye'de oldukça az bulunan modelini ilimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Muş Devlet Hastanemizde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını en hızlı ve en kaliteli şekilde karşılamanın arayışı içindeyiz. Hasta yoğunluğumuz oldukça yüksekti. İkinci MR cihazımızın devreye girmesiyle bölge sevklerimizin de önüne geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda bekleme sürelerini de indireceğiz."

Çakır, "Son sistem ünitelerin devreye alınmasıyla doktorlarımız vatandaşlara çok hızlı sağlık hizmeti verecek. Yapımı süren yeni hastanemizin de devreye alınmasıyla Muş'ta sağlık anlamında vatandaşlarımıza çok daha iyi şartlarda hizmet vereceğiz. Sağlık Bakanlığı'na ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.