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Muş'ta uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Muş'ta uyuşturucu suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "Uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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