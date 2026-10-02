Muş'ta uyuşturucu madde suçundan 2 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Muş'ta hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, il merkezinde "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA