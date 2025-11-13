Muş'ta Üvey Anne Cinayeti: Sanığın Ceza Kararı İstinaf Mahkemesi Tarafından Bozuldu

MUŞ'ta 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı üvey annesi Saide Gören'i (53) tabancayla vurup öldüren Kaddafi Gören'in (37) yerel mahkemede haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 20 yıl hapse çarptırıldığı karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Gönen, müebbet hapse mahkum oldu.

Olay, 26 Haziran 2023'te Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın köyünde meydana geldi. Kaddafi Gören ile babasının ikinci eşi olan Saide Gören arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kaddafi Gören, belinden çıkardığı silahla Saide Gören'i öldürüp, kaçtı. Şüpheli suç aleti tabanca ile olay yerine 100 metre mesafedeki ağabeyinin evinde yakalandı. Kaddafi Gören, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaddafi Gören hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağrı'da Patnos Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Kaddafi Gören, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini de değerlendiren mahkeme, 'takdiri indirim' (iyi hal indirimi) ile cezayı 19 yıl 2 ay hapse düşürdü. Heyet ayrıca sanığa 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan da 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezası verdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Saide Gören'in ailesinin avukatı Erol Gür, mahkemenin kararını istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Patnos Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu. Sanık Kaddafi Gören ve avukatının SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada bir kez daha ifadeleri dinleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanığa kadına karşı kasten öldürme suçundan eylemine uyan TCK'nin 82/(1-f) maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kaddafi Gören'in yargılama sürecindeki olumlu hal ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapse indirdi.

ADALET YERİNİ BULDU

Duruşma sonrası Saide Gören'in ağabeyi Yılmaz Çelik, "2,5 yıl önce kız kardeşim Saide üvey oğlu tarafından sırtından silahla vurularak öldürüldü. Patnos Mahkemesi sanığa ödül gibi 20 yıl ceza verdi. Avukatımız bu 20 yılı kabul etmedi ve mahkemeyi istinafa götürdü. Allah'ın sayesinde, avukatımızın sayesinde adalet yerini buldu. İstinaf kararı bozdu ve sanığa müebbet hapis cezası verdi. Kız kardeşimin kanı yerde kalmadı. Mutluluğumu anlatacak söz bulamıyorum. Avukatımıza da mahkeme heyetine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haber: Oktay POLAT / ERZURUM,