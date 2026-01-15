Haberler

Muş'ta tedavi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Muş'ta tedavi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 yaşındaki M.B, Muş Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta tedavi gören 30 yaşındaki M.B, ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki M.B'nin, mevcut sağlık durumu doğrultusunda ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu