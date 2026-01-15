Muş'ta tedavi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
30 yaşındaki M.B, Muş Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyaçları nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Bunun üzerine ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel