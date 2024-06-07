Muş'ta serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Aziz Serhat Eroğlu, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sultan Alparslan Parkı'ndaki mesire alanına gitti.

Burada serinlemek için Murat Nehri'ne giren Eroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi.

Ekipler, Eroğlu'nun bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

Olay yerinde fenalaşan Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarını sağlık ekipleri ve jandarma personeli sakinleştirmeye çalıştı.

Muş'a giden Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Timi, yaptıkları çalışma sonucu Eroğlu'nun cansız bedenini sudan çıkardı.

Cenaze, ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.