Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu pikabın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Muş Valisi Avni Çakır, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi. Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır, "Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır" dedi.