Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem düzenlemeye devam ediyor. Aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak duygusal mesajlar verdiler.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız, dağa kaçırılan oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Yıldız, "Kar, yağmur ve çamur dinlemeden buraya geliyorum. Bir damla kanım kalana kadar oğlumun peşinden gideceğim. Oğlum, yanıma gel, sorunun neyse ben çözeceğim. Kimse senin peşinden gelmiyor. Kimse seni benim gibi sevmiyor. Sen kalbimin bir parçasısın." diye konuştu.

Anne Şahinaz Özcan ise "Yıllardır oğlumdan haber alamıyorum. Var mı, yok mu, bilmiyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sizi kandırmışlar." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
