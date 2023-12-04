Muş'ta özel çocukların gösterisi büyük beğeni topladı

Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Gönüller" mottosuyla düzenlenen programda özel öğrenciler, gösterileriyle izleyenlerden alkış topladı.

Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, devletin engelli bireylere yönelik çeşitli destek ve hizmetler sunduğunu belirterek, "Her biri sadece yaşadıkları zorluklara karşı değil, aynı zamanda bu zorlukları aşma konusundaki kararlılıklarıyla da öne çıkan bireylerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak engelli vatandaşlarımıza verdiğimiz değeri artırmak, onların yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal entegrasyonlarını güçlendirmek adına önemli adımlar atmaktayız. Devletimiz, engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli destek ve hizmetleri sunarak, onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Özel bireylerimize yönelik sağlık hizmetlerinden, eğitim ve istihdam desteğinden erişilebilirlik çalışmalarına kadar bir dizi politika ve uygulamayla engellilerimize destek

sağlamaktayız. Engelli kardeşlerimizin değerini anlamak, sadece onların güçlü yönlerini görmekle değil, aynı zamanda onların yaşam mücadelelerine ve başarılarına olan saygıyı içermekle mümkündür" dedi.

Engelli bireylere verdikleri değerin insan haklarına olan saygının bir yansıması olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Devletimizin ve toplumun genelindeki birçok bireyin gösterdiği destek ve anlayış, engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak, istihdam alanları genişletilerek ve erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmalarla engelli kardeşlerimizin toplumda aktif bir rol oynamalarına imkan tanınmaktadır. Engelli kardeşlerimize verdiğimiz değer, insan haklarına olan bu saygının bir yansımasıdır. Onların yaşam standartlarını yükseltmek sadece bir görev değil, aynı zamanda insanlık değerlerine uygun bir davranıştır. Sonuç olarak engelli kardeşlerimize gösterdiğimiz değer ve destek sadece bugün değil, her zaman önemlidir. Birlikte daha kapsayıcı, daha adil ve daha sevgi dolu bir toplum inşa etme arzusuyla engelli kardeşlerimize saygılarımı sunuyor, her zaman en yakınlarında olmaya gayret edeceğimizi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise farkındalık gösteren bireylerin farklı özelliklerini tanıyarak, onlara yaşamın her alanında kolaylık sağlamak için hep birlikte çaba sarf etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizde 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu çocuklarımızın kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmış ve kaynaştırma eğitiminde uyum göstermeyenler için özel eğitim uygulama okulları 1., 2., 3. kademe ve özel eğitim ana sınıfları ve meslek okulları açılarak, bu alanda hizmet vermektedirler. Muş'ta özel eğitim alanında 5 resmi okul, 25 özel rehabilitasyon merkezi olmak üzere toplam 30 okulda 39 resmi sınıf ve 340 özel sınıfta 3 bin 805 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca resmi okullarımızda 2 bin 70 öğrenci kaynaştırma eğitimini sürdürmektedir. Bu rakamlardan da anlaşıldığı üzere Muş'ta çocuklarımıza iyi bir hizmet sunulmaktadır" dedi.

Programda konuşmaların ardından haftalarca hazırlık yapan özel çocuklar, seslendirdikleri türkülerle büyük beğeni toplayarak alkış aldı. Özel çocukların sahnede sergilediği halay renkli görüntülere sahne olurken, okulun müzik öğretmeni ise şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Mağusa Limanı şarkısını söyledi. Resim sergisiyle son bulan programa Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, kurum amirleri ve özel çocuklar katıldı. - MUŞ