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Muş'ta okuma yazma kursuna başvuran 60 yetişkin, eğitim hayalini gerçekleştiriyor

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Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan okuma yazma kursuna 60 vatandaş başvurdu. 25-65 yaş arasındaki kursiyerler, çocukluklarında gidemedikleri okul sıralarına yeniden oturarak yıllardır kurdukları eğitim hayalini gerçekleştiriyor.

Muş'ta çocukluk yıllarında okula gitme fırsatı bulamayan yetişkinler, açılan okuma yazma kursuyla yıllardır kurdukları eğitim hayallerini gerçekleştiriyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 25-65 yaş arasındaki yetişkinler, yeniden okul sıralarına oturarak okuma yazma öğreniyor.

Kursiyerler, okuma yazma öğrenmenin ve yıllardır kurdukları hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, 2026-2027 eğitim öğretim yılında önem verdikleri kursların başında okuma yazma kursunun geldiğini söyledi.

Yetişkinlerin okuma yazma öğrenmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Oran, şunları kaydetti:

"Yetişkinler arasında okuma yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla yola çıktık. Merkez binamızda yaklaşık 60 vatandaşımız okuma yazma öğrenmek için başvuruda bulundu. Biz de bu vatandaşlarımız için kurslarımızı açtık. İdareci ve öğretmenlerimizle sahaya çıkarak okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Devletimizin sağladığı imkanları vatandaşlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitici ve öğretmen konusunda sıkıntımız yok. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız da kurslardan yararlanabilir."

Kursiyerlerden Güleser Güntürk ise çocukluk yıllarında okula gidememesi nedeniyle eğitim alamadığını ifade etti.

Okuma yazma bilmediği için günlük yaşamında zorluklarla karşılaştığını ifade eden Güntürk, "Özellikle hastaneye gitme, şehir dışına çıkma ve insanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntı yaşıyordum. Geleceğime, çocuklarıma ve aileme destek olabilmek için okumak istiyorum." diye konuştu.

Altı çocuk babası 45 yaşındaki Ersin Okşaş da köylerinde okul olmadığı için eğitim alamadığını söyledi.

Okuma yazma bilmediği için resmi kurumlarda başkalarından yardım istemek zorunda kaldığını anlatan Okşaş, "Köyümüzde okul olmadığı için okuyamadım. Daha sonra buraya geldim ve okuma yazma kursuna katıldım. Şimdi okumayı ve yazmayı öğrenmeye başladım. Burada herkes bana yardımcı oluyor. Okuma yazma bilmediğim için çok sıkıntı yaşadım. Bu nedenle öğrenmek benim için çok önemli. Ben de 6 çocuğumu okutuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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