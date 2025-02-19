Muş'ta Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde, okul servis araçları ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma ve milli eğitim müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Araç belgeleri, emniyet kemeri kullanımı ve hijyen şartları gibi unsurlar kontrol edildi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla okul servisleri denetlendi.
Denetimlerde araç belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, araç içi düzen ve hijyen şartları, fazla yolcu taşınıp taşınmadığı ile sürücülerin yeterlilik belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel