Muş'ta koyun kırkma zamanı - Haberler

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden Muş'ta havaların ısınmasıyla koyun kırkma dönemi de başladı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını otlatan köylüler, daha çok verim alabilmek için yünlerini kırkıyor.

Merkeze bağlı Karabey köyünde yaylaya çıkan vatandaşlar, yükünün hafifletilmesi, hastalıklara karşı korunabilmeleri ve süt veriminin artırılması amacıyla imece usulü koyunlarını kırkıyor. Havaların ısınmasıyla Şerafettin Dağları'nda yaylaya çıktıklarını belirten Murat Taş, "Çetin geçen kış mevsiminin ardından, ilkbahara ulaştık. Şimdi koyun kırkma zamanıdır. Birlikte koyun kırkıyoruz. Kimin elinden ne geldiyse, 20-30 koyun ne kırkabilirse artık. Şimdi bana yardım ediyorlar, hayvanlarımızı kırkıyoruz. Elde ettiğimiz yünlerin bir bölümünü satıyor bir bölümünü de eş, dost ve akrabaların düğünlerinde kullanmaları için hediye ediyoruz. Yılda bir kere koyunlarımızı kırkıyoruz. Yaptığımız kırkma hayvanın hem yükünü hafifletiyor hem de hastalıklara karşı korunması sağlanıyor" diye konuştu.Kırkmanın hayvanın faydasına olduğunu ifade eden besici Kenan Ulu ise, "Koyun kırkma mevsimi başladı. Bu yıl kış mevsimimiz çok çetin geçti. Çok zor zamanlar yaşadık. Koyunları kırkmamızın en büyük sebebi onları rahatlatmak ve hastalıklara karşı korumak. Koyunların kırkılması, hayvanların sıcak havalarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor" dedi.