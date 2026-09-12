Muş'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Büvetli köyünde yaşayan Balkaya'nın kaybolmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularınca başlatılan çalışmalara 55 personel ve 15 araç katıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri, köy çevresinde ve Karasu Nehri civarında dron ile tarama yaptı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis dalgıçları da Karasu Nehri'nde arama gerçekleştirdi.

Kaynak: AA