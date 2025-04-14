Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı

Muş'ta Kar Yağışı Etkisini Gösterdi: 55 Köy Yolu Kapandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan bir aileye yardım ederek kurtardı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Muş'ta kar yağışı: 55 köy yolu ulaşıma kapandı

Köy yolunda mahsur kalan aileye il özel idaresi ekipleri yetişti

MUŞ - Muş'ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, 55 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Kentte 55 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Araçları ile köy yolunda mahsur kalan bir aileye il özel idaresi ekipleri yetişti. Aile, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ekiplerin aracı ile köye ulaştırıldı. Aile fertleri ekiplere teşekkür etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Muş genelinde nisan ayında kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köylerine giderken Üçevler grup köy yolunda mahsur kalan aile, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ailenin aracı araziye uygun olmadığı için ekiplerimizce aile köye ulaştırıldı" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.