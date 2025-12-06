Haberler

İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Muş'ta Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kablan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

JANDARMA KOMUTANI SİLAH KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Muş'un Korkut ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında yaşamını yitirdi. Otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kablan'ın özgeçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Törende, genç subayın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hakim olamazken, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Kablan'ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene Vali Avni Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kent protokolü, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Sıradan bir üsteğmenin bile makam odası var, gerisini siz düşünün artık. Bu halk neden fakir ve sefil.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSPARTAKÜS Luther:

Nedense hiç inandırıcı değil .Kimbilir ne oldu...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
