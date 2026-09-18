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Muş'ta jandarma ekipleri öğrecilerle bir araya geldi

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Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hasköy Şehit Mehmet Çapar İlkokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hasköy Şehit Mehmet Çapar İlkokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ziyarette okulun güvenlik tedbirleri denetlendi.

Ekipler, öğrencilere kişisel güvenlik, suçlardan korunma ve jandarma teşkilatının görevleri hakkında bilgiler aktardı.

Öğrencilere hediyeler dağıtan ekipler, ailelere de çocukların korunması konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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