Muş'ta Gençlere Süt Üretimi ve Peynir Üretimi Eğitimi Verilecek

Muş'un Bulanık ilçesinde, Bulanık- Malazgirt Süt Üreticileri Birliği'nin "Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda" projesi kapsamında eğitim çalışmalarına başlandı.

Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen, Bulanık Kaymakamlığı ile SÜTAŞ'ın da iştirakçi olduğu projeyle 100 gence 6 ay boyunca süt sığırcılığı, peynir üretimi, süt sağım hijyeni ve sanitasyon, pazarlama, iş ve sosyal yaşamda iletişim, kooperatif kurma alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Eğitimin açılışında konuşan DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, bugüne kadar çok büyük hazırlıklar yaptıkları projede geldikleri aşamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Önemli bir kapasiteyi geliştirerek hayata geçirdiklerini anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Eğitimler, gençlerimizin kariyeri için önemli bir temel taşı olacak. Süt sığırcılığı ve peynir üretimi kurslarımız başlamıştır. Bu projeye 4 kişiyle başladık. Projenin ortaya çıkması 2,5 yıl sürdü. Amacımız Bulanık'ı bu projeden faydalandırmak. Muş'ta bunun gibi bir proje yok. İlk kez Bulanık'ta uygulamaya başladık. Bulanık'ta bu potansiyelin yüksek olduğunu gördük. Bu proje çok önemli. Aldığınız sertifikayla 5-6 kişi bir araya gelip kooperatif şeklinde peynircilik tesisi kurarsınız."

Özkan, 6 ay sürecek eğitimler boyunca katılımcılara peynir ve yoğurdun nasıl yapıldığını, nasıl pazarlanacağı konusunda gençlere eğitim verileceğini dile getirdi.

Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı ise birlik olarak bunun gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirerek, projeye destek sunan Özkan ile Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'a teşekkür etti.

Projeyle 15-29 yaş arasındaki nüfusun istihdamı, kadın istihdamı ve hane halkı gelirlerini artırmayı, mesleki ve beceri geliştirme eğitimleri yoluyla üretimde profesyonelleşmeyi amaçladıklarını kaydeden Ziyalı, "Proje kapsamında mesleki eğitimlerin yanı sıra beceri geliştirme eğitimleri de verilecektir. Proje kapsamında İŞKUR ile önemli iş birliklerimiz mevcut. İleriki süreçlerde istihdamınız için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Süreci sizlerle yürüteceğiz. Katılım sağlayan tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, soruların cevaplandırılması ve eğitmenlerin kursiyerlerle tanışmasıyla son buldu.