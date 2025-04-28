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Muş'ta Gençlere Filografi ve Rölyef Kursu

Muş'ta Gençlere Filografi ve Rölyef Kursu
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Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından açılan filografi ve rölyef kursu, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Usta öğreticiler eşliğinde verilen kurs, ilk kez düzenleniyor ve öğrenciler yapılan eserleri kurumlara hediye etme fırsatı buluyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından filografi ve rölyef kursu açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle açılan kursa katılanlar, usta öğreticiler tarafından hafta içi belirli saatlerde eğitim alıyor.

Usta öğretici Özgül Yatman, söz konusu kursun ilçede ilk kez açıldığını söyledi.

Kursun ilgi gördüğünü belirten Yatman, şunları kaydetti:

"Burada gençlerimize rölyef, filografi sanatını anlatıyoruz. Gençlerimiz işten, okuldan çıktıkları zaman buraya geliyor. Yaptığımız birçok tabloyu kurumlarımıza hediye ettik. Çiviyle telin buluşması dediğimiz bir sanatımızdır filografi. Kağıt rölyef birleştirme sanatı olarak yaptığımız güzel resimlerimiz var. Onların da tablolarını öğrencilerimizle yapıp hem kurumlara hediye ediyoruz hem kendilerine hediye ediyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Akgül de okul çıkışından sonra kursa gittiğini dile getirerek, "Buraya gelip çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bu aktivite bütün öğrencilere farklı denetimler kazandırıyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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