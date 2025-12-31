Muş'ta gönüllü gençler 20 köyde yaptıkları etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü

Muş'un Korkut ilçesinde Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, bu yıl 20 köyü ziyaret ederek düzenledikleri etkinliklerle çocukların ve özel gereksinimli bireylerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Korkut ilçe merkezi ve köylerdeki okullara giden gönüllü gençler, çocuklara yönelik farklı etkinlikler organize ediyor.

Kendilerine sağlanan imkanlarla bugüne kadar yüzlerce çocuğa unutamayacakları anlar yaşatan, sürpriz doğum günü kutlamaları yapan gençler, onlara hediyeler vererek gönüllerine dokunuyor.

Son olarak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki özel eğitim sınıfında eğitim gören çocuklarla bir araya gelen gençler, pasta keserek Muhammed Bilginer'in doğum gününü kutladı.

Özel gereksinimli bireylerle şarkılar eşliğinde oyun oynayan gençler, daha sonra okul bahçesinde diğer öğrencilerle matrak, halat çekme oyunları oynadı, halay çekti.

Korkut Gençlik ve Spor Müdürü Cihat Duygu, AA muhabirine, Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllülerin ziyaret ettikleri okullarda öğrencileri eğlendirdiklerini, eğitici oyunlar oynadıklarını söyledi.

Özel eğitim gören öğrencilerin de her zaman yanında olduklarını anlatan Duygu, şunları kaydetti:

"Son etkinliğimizde Muhammed kardeşimizin doğum gününü kutladık. Öğretmenlerimizin büyük emekle güzelleştirdiği özel eğitim sınıfında, çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok kıymetliydi. Halaylar çektik. Günün devamında diğer öğrencilerle okul bahçesinde mısır patlattık. İyilik paylaştıkça çoğalıyor. Gençlik Merkezi gönüllülerimiz, ilçe ve köylerdeki okullara giderek çocuklarımızın gönlüne dokunuyor."

"Gençlik Merkezi olarak gönüllere dokunmaya çalışıyoruz"

Gençlik Merkezi Müdürü Hadis Çiçek ise yıl boyunca birçok etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Son etkinliğimizde çocuklara güzel anlar yaşattık. Çocuklar da biz de çok eğlendik. Onlara hediyeler verdik. Onların mutluluğu bizi de mutlu etti. Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında tüm okullara gitmeye çalışıyoruz. Bu yıl 20 köy okuluna gittik, faaliyetler yaptık. Çocuklarımızın yüzünü güldürdük. Gençlik Merkezi olarak gönüllere dokunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Fikri Közcü de "Gençlik Merkezi'nden gönüllüler okulumuza geldi. Çocukları oyunlar oynayarak eğlendirdiler, ikramda bulundular. Çocuklar çok mutlu oldu. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz. İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüze ve ekibine teşekkür ederim." dedi.

"Gençlik Merkezi bizi yalnız bırakmadı"

Özel eğitim öğretmeni Selen Acar da Gençlik Merkezi gönüllüleriyle güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, "Muhammed'in doğum günüydü, 8 yaşına girdi. Gençlik Merkezi bizi yalnız bırakmadı. Yanımızda oldular ve çok güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklarla güzel bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

3. sınıf öğrencisi Mirza Demir ise "Gençlik Merkezi'nden ağabeylerimiz ve ablalarımız geldi. Oyunlar oynadık ve çok eğlendim. Mısır yedik. Çok mutlu oldum." dedi.