Muş'ta Gazze Yararı İçin Kermes Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Nurettin İmam Hatip Ortaokulu tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenciler ve öğretmenler evlerinden getirdikleri ürünleri satışa sundu.

İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ve bazı kurum amirleri kermese katılarak öğrencilere destek oldu.

Kermeste elde edilen gelir, Gazze halkı için yapılan yardımlarda kullanılacak.