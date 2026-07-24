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Malazgirt'te 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerinin GBT sorgusu sonucu yakalanarak cezasının infazı için teslim edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Sorguda, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince "Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen hükümlü gözaltına alındı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezasının infazı için ilgili kuruma teslim edildi.

Kaynak: AA
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