Bulanık'ta Filistinli çocuklar yararına kermes ve resim sergisi düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Filistinli çocuklar yararına düzenlenen 'Bin Umut Turnası' projesi kapsamında kermes ve resim sergisi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Aile Destek Merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin ürünleri ile öğrencilerin resimleri sergilendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Filistinli çocuklar yararına "Bin Umut Turnası" projesi kapsamında kermes ve resim sergisi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Etkinlikte, Aile Destek Merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler ile öğrencilerin çizdiği resimler sergilendi.

Kermesin açılışında konuşan Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, çocukların eğitim ve sağlık gibi temel haklardan mahrum kalmasının tüm insanlığın sorunu olduğunu söyledi.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Koşansu, imkanlar dahilinde Filistin'deki çocukların yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Programa, Cumhuriyet Savcısı İrfan Engin Kılıçarslan, Asliye Hukuk Hakimi Birgül Yiğit Kılıçarslan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, bazı belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

