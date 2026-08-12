Haberler

Muş'ta Ailelerden Çocukları İçin DEM Parti Önünde Eylem

Muş'ta Ailelerden Çocukları İçin DEM Parti Önünde Eylem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocukları için DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, yeni yasanın fırsat olduğunu belirterek çocuklarına teslim olma çağrısı yaptı. Anneler ve yakınlar, yıllardır haber alamadıkları evlatlarına kavuşmayı bekliyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü olduğu gibi DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, çocuklarına kavuşmak istediklerini dile getirdi.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 11 yıldır oğlu Faruk'tan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Eğer beni görüyorsan ve duyuyorsan yavrum, artık dön. Gelin, teslim olun. Yolunuzu gece gündüz bekliyoruz. Çıkarılan yasa sizin için çok büyük bir fırsat. Artık yolunuz açıldı. Gelin teslim olun ve ailelerinize kavuşun." dedi.

Mahmut Yılmaz da 23 yıldır kardeşi Harun'dan haber alamadığını belirterek, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Anneler artık ağlamasın. Harun kardeşim, bu yasa çıktıktan sonra artık ailene kavuşabilirsin. Annen ve baban seni dört gözle bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü