Muş'ta Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde 30 engelliye sosyal katılım kursu açıldı

Muş Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde açılan kurslarla engelli bireylerin sosyal hayata katılımı destekleniyor, yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Köprü köyündeki Engelli Aktif Yaşam Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle bireylerin ihtiyaç ve yeteneklerine uygun kurslar açılıyor.

Merkezde oluşturulan atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması, toplumsal uyumlarının güçlendirilmesi ve öz güvenlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmeleri, öz güven kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları amacıyla kurslar açtıklarını söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinin toplumun her kesimine ve her yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Oran, "Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelli Aktif Yaşam Merkezinde yaklaşık 30 engelli bireye yönelik kapsamlı kurs açtık. Eğitimlerle kursiyerlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kurslara katılan bireylerin yaşadığı mutluluğu görebildiklerini belirten Oran, "Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim faaliyetleri genel müdürlüğümüzün öncelikleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bireylerin topluma uyum sağlamaları, öz güven kazanmaları ve keşfedilen yeteneklerini farklı alanlarda değerlendirebilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Kursiyerlerin eğitimlere düzenli katılım sağlayabilmeleri için ulaşım ve yemek ihtiyaçları da karşılanıyor. Engelli bireylerimiz evlerinden alınarak merkeze getiriliyor. Kursların ardından yine servislerle evlerine güvenli bir şekilde bırakılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Zozan Gündüz ise özel gereksinimli bireylerin fiziksel, sosyal ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

Gündüz, "Bu eğitimlerle çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine, el becerilerine ve sosyal iletişimlerine katkı sağlamayı, toplumsal hayata katılımlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Kurumumuzun temel amacı, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarmak." diye konuştu.

Kaynak: AA