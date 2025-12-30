Haberler

Muş'ta göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 28 dereceye kadar düşmesiyle göletler dondu ve çatılarda buz sarkıtları oluştu. Çocuklar, dondurucu soğuklara rağmen kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Vatandaşlar, kar yağışını bereket olarak değerlendiriyor.

Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu bazı bölgelerde göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar kayak yapmanın keyfini yaşadı, yetkililer buzlanma nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Vatandaşlardan İrfan Acar, AA muhabirine, karın yağmasına sevindiklerini söyledi.

Karın keyfini yaşadıklarını belirten Acar, "Kar bize su olacak, ağaçlarımızı ve toprağımızı besleyecek. Karın yağışı berekettir. Bugün de karın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Arkadaşlarıyla kızaklarla kayan Kasım Bozkurt ise "Hava soğuk ama eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla karda kayıyoruz, oyun oynuyoruz. Karda oynadığımız için kıyafetlerimiz ıslanıyor ama buna değiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular