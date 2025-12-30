Muş'ta göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu

Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu bazı bölgelerde göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar kayak yapmanın keyfini yaşadı, yetkililer buzlanma nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Vatandaşlardan İrfan Acar, AA muhabirine, karın yağmasına sevindiklerini söyledi.

Karın keyfini yaşadıklarını belirten Acar, "Kar bize su olacak, ağaçlarımızı ve toprağımızı besleyecek. Karın yağışı berekettir. Bugün de karın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Arkadaşlarıyla kızaklarla kayan Kasım Bozkurt ise "Hava soğuk ama eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla karda kayıyoruz, oyun oynuyoruz. Karda oynadığımız için kıyafetlerimiz ıslanıyor ama buna değiyor." diye konuştu.